Депутат Госдумы РФ по физкультуре и спорту Борис Пайкин предложил сделать фигуристку Камилу Валиеву знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады-2022.

«Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки, — приводит ТАСС слова Пайкина. — Талантливая спортсменка на этой Олимпиаде подверглась беспрецедентному давлению — история Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту».

Напомним, что чемпионка России и Европы Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Результаты проверки пробы стали известны лишь 8 февраля. Валиева была автоматически отстранена от соревнований РУСАДА, но быстро подала апелляцию и была оправдана. Международный Олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали данное решение, но сегодня выездная панель CAS их апелляцию отклонила.

Валиева внесла свой вклад в победу сборной России в командном турнире по фигурному катанию.