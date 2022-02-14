Россиянка Есения Пантюхова не смогла побороться за медали в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине. По итогам первого финала она показала результат 78,75 в первой попытке и не попала в топ-6, заняв итоговое девятое место.

Первую шестёрку, которая разыграет медали, составили американки Эшли Колдуэлл и Меган Ник, китаянки Сю Мэнтао и Кон Фанью, австралийка Лаура Пил и белоруска Анна Гуськова.

Пантюхова стала единственной россиянкой в финале лыжной акробатики. Анастасия Прыткова стала в квалификации десятой, Любовь Никитина — 15-й.

Суперфинал стартует в 15:00 по московскому времени.