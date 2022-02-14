Сегодня, 15 февраля, состоятся выступления фигуристок-одиночниц в короткой программе на Олимпиаде-2022. На лёд выйдут 30 спортсменок, включая трёх россиянок, претендующих на награды.

Короткие программы одиночниц стартуют в 13:00 по московскому времени.

Выступления всех трёх россиянок запланированы на заключительную пятую разминку. Камила Валиева выйдет на лёд под номером 26 в 16:52, Александра Трусова — в 17:05 под номером 28, Анна Щербакова — в 17:12 под номером 29. Завершит короткие прокаты японка Каори Сакамото.

Напомним, что чемпионка России и Европы Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Результаты проверки пробы стали известны лишь 8 февраля. Валиева была автоматически отстранена от соревнований РУСАДА, но быстро подала апелляцию и была оправдана. Международный Олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали данное решение, но сегодня выездная панель CAS их апелляцию отклонила.

Из-за дела Валиевой ISU сообщил, что в произвольную программу пройдут 25 фигуристок вместо 24 (если Валиева займёт место в топ-24).