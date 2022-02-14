Президент центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев в резкой форме прокомментировал ситуацию с отменой награждения спортсменов за командный турнир на Олимпиаде-2022. Это решение было принято из-за ситуации с допинг-пробой Валиевой. Кроме того, МОК не будет награждать фигуристок за одиночный турнир, если Валиева займёт место в тройке.

«Это просто давление на нас. На фигуристку, на команду, — цитирует «Чемпионат» Лайшева. — Абсолютно в западном стиле! Бред. Целиком и полностью поддерживаем наших девчонок. Мы можем только успехами отвечать. Уверен, что Валиева справится с этим».

Напомним, что чемпионка России и Европы Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Результаты проверки пробы стали известны лишь 8 февраля. Валиева была автоматически отстранена от соревнований РУСАДА, но быстро подала апелляцию и была оправдана. Международный Олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали данное решение, но сегодня выездная панель CAS их апелляцию отклонила.