Мужская сборная России занимает седьмое место в командном турнире Олимпиады-2022 в прыжках с трамплина. После первой попытки россияне набрали 410,6 очка и квалифицировались во вторую попытку.
Лучший результат показала Словения (467,4). Также во второй сегмент финала прошли Австрия (458,4), Норвегия (456,5), Германия (446,5), Япония (438,5), Польша (434,5) и Швейцария (367,0).
В эти минуты стартовала вторая попытка.
Сборную России в турнире представляют Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.
Садреев и Климов на Играх-2022 взяли серебро в миксте.
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