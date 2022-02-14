Мужская сборная России занимает седьмое место в командном турнире Олимпиады-2022 в прыжках с трамплина. После первой попытки россияне набрали 410,6 очка и квалифицировались во вторую попытку.

Лучший результат показала Словения (467,4). Также во второй сегмент финала прошли Австрия (458,4), Норвегия (456,5), Германия (446,5), Япония (438,5), Польша (434,5) и Швейцария (367,0).

В эти минуты стартовала вторая попытка.

Сборную России в турнире представляют Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.

Садреев и Климов на Играх-2022 взяли серебро в миксте.