Белоруска Анна Гуськова завоевала серебряную медаль в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022. Фристайлистка в суперфинале выполнила свою попытку на 107,95 балла. Победу одержала китаянка Сю Мэнтао, которая опередила Гуськову менее чем на балл — 108,61.

Бронзовую медаль взяла Меган Ник из США (93,76).

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане Гуськова выиграла золотую медаль.

Россиянка Есения Пантюхова не попала в суперфинал, заняв девятое место в первом финале (78,75).

Пантюхова стала единственной россиянкой в финале лыжной акробатики. Анастасия Прыткова стала в квалификации десятой, Любовь Никитина — 15-й.