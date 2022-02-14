Спорт и скандалы всегда шли рука об руку. А в 21 веке, с ужесточением допинг-контроля, скандалов стало ещё больше. Вот и Игры в Пекине, увы, не стали исключением. Вспоминаем случаи самых громких допинговых скандалов.

Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, 2002

Олимпиада в 2002 году для российской сборной сразу пошла наперекосяк. За несколько дней до старта соревнований наша лыжница Наталья Баранова-Масалкина была дисквалифицирована на два года за использование эритропоэтина. Во время Игр едва ли не каждый день публиковались новости о скандалах с участием России. Так, например, фигуристку Ирину Слуцкую засудили в пользу американки Сары Хьюз; в парном катании дали двойное чемпионство нашим и канадцам, проведя повторную церемонию награждения; в полуфинале хоккейного турнира сборной не зачитали шайбу в ворота США. В общем, ситуация каждый день накалялась все серьезнее, а перед стартом женской эстафеты в лыжных гонках достигла апогея.

Россиянки были явными фаворитками этих соревнований. Юлия Чепалова, Ольга Данилова, Лариса Лазутина — та самая звездная команда, не дававшая шансов соперницам уже несколько лет. Однако за час до начала гонки появились ужасные новости: «Сборная России не допущена к классической эстафете». Причиной стала подозрительная допинг-проба Лазутиной, в результатах которой был повышенный гемоглобин. Нашей федерации сообщили об слишком поздно, когда по правилам все замены были уже запрещены.

К слову, решение о недопуске принимал руководитель гоночного комитета FIS Одд Мартинсен, который оказался отцом лидера норвежской сборной по лыжным гонкам Бенты Мартинсен-Скари. Да, да, Норвегия тогда была главным противником россиянок.

Самое удивительное, что позже Лазутину все же допустили до следующей гонки. Классическая «тридцатка» завершала олимпийскую программу в лыжах. Выйдя на старт, спортсменка одержала убедительную победу. Однако через несколько часов это золото превратилось в настоящий кошмар.

Представители международной федерации лыжных видов спорта собрали пресс-конференцию и сообщили, что пробы Лазутиной и Даниловой дали положительный результат на наличие дарбепоэтина, который повышает выносливость. Удивительно, что делегация получила ответ 23 февраля, а последняя гонка была 24.

Конечно, результаты наших лыжниц были аннулированы. Но только на «тридцатке». У Даниловой осталось золото в комбинированной гонке преследования, а у Лазутиной — две серебряные медали. На защиту пришли швейцарские адвокаты, которые пытались выстроить защиту на том, что дарбепоэтин не выходил в число запретных препаратов перед Олимпийскими играми в Солт-Лейк-Сити. Но доказать невиновность спортсменок все же не удалось. Оказалось, что решение принималось не по одной пробе. Как выяснилось позже, Лазутину и Данилову целенаправленно проверяли весь сезон. И еще до старта Олимпиады в FIS знали о положительных пробах, которые были взяты в декабре 2001 года на этапах Кубка мира.

Спортсменок наказали. Найденное вещество сопоставимо с ЭПО, который был запрещен еще в 1990-м. По правилам ВАДА, наказание возможно и за препарат, которого нет в официальном списке, но который по своему взаимодействию сравним с запрещенными. В конечном итоге, Лазутину и Данилову лишили всех медалей Игр. Их международная карьера бесславно закончилась.

Олимпийские игры в России, 2014

Международный союз биатлонистов аннулировал все результаты россиянки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил. На пробирках с допинг-пробами Зайцевой были обнаружены царапины, а в одной из проб выявлен высокий уровень соли.

Все началось с того, что в 2016 году бежавший в США Григорий Родченков рассказал на страницах The New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на прошедших Олимпийских играх в Сочи. Осенью 2017 года появилась информация, что в отношении женской сборной России по биатлону начато антидопинговое разбирательство. 1 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о лишении серебряной медали Олимпиады и пожизненной дисквалификации Зайцевой.

В 2020 году после проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой, датированной октябрем 2014 года, принадлежит мужу биатлонистки. Как призналась сама спортсменка, она пыталась забеременеть в то время.

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд признал Зайцеву все же виновной в нарушении антидопинговых правил, однако ее напарниц по команде Яну Романову и Ольгу Вилухину суд оправдал.

Результаты, показаные Зайцевой, аннулированы. Спортсменка должна вернуть все награды, медали и призовые, полученные в период с Олимпиады-2014 до завершения карьеры.

По словам Родченкова, в «допинговом списке» значились в том числе имена лыжника Александра Легкова, скелетониста Александра Третьякова, бобслеиста Александра Зубкова, целой пачки хоккеисток и многих других атлетов.

Большинство из них были лишены наград, но затем смогли их вернуть за счёт апелляций в CAS. Но удалось это не всем.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Зубков завоевал две золотые медали. Однако 24 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет аннулировал его результаты и пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх.

1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение Зубкова заменено на отстранение только на следующие Игры. Летом этого же года Зубков обжаловал предыдущее решение в Мосгорсуде, который в ноябре отказал в его признании на территории России. Таким образом, Зубков де-юре считается олимпийским чемпионом на своей родине.

Олимпийские игры в Пхенчхане, 2018

В 2018 году в Пхенчхане у бобслеистки Надежды Сергеевой в допинг-пробе был обнаружен препарат триметазидин (запомним это название!), который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агенства. Первая допинг-проба, взятая 13 февраля, была отрицательной, а во второй обнаружена низкая концентрация вещества. Вероятнее всего, препарат содержался к каплях для носа. От вскрытия пробы В Надежда отказалась.

Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал все результаты на прошедшей олимпиаде.

В октябре этого же года Надежда все же смогла доказать, что не знала о том, что принимает запрещенное вещество, так как на упаковке лекарства наличие триметазидана не упоминалось. Международная федерация бобслея и скелетона согласилась с доводами спортсменки и осенью ее дело было закрыто. В сезоне 2018/19 она выступала уже без ограничений, а четыре года спустя приехала и на Олимпиаду в Пекин, где, впрочем, не добилась успехов.

Ещё более громким скандалом стала ситуация с Александром Крушельницким. Он и Анастасия Брызгалова принесли России бронзу в смешанных дуэтах в кёрлинге. Это вообще была первая олимпийская медаль в кёрлинге для нашей страны. Но затем случилось страшное – в пробе Крушельницкого нашли злосчастный мельдоний. Даже несмотря на сомнительную пользу и незначительную концентрацию препарата, Крушельницкий получил по полной: лишение медалей и четырёхлетний бан.

Олимпийские игры в Пекине, 2022

Ситуация, которая развернулась вокруг 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, вызывает дикий ужас. Сложно представить, какой спектр чувств пережила спортсменка за прошедшие дни.

Все началось с того, что награждение российских фигруистов, завоевавших золото в командных соревнованиях, дважды откладывали, что уже вызвало странные и неприятные ощущения. А утром 9 февраля по всем каналам пробежала новость, что российскую сборную и вовсе хотят лишить заслуженной медали. Виной тому стал положительный допинг-тест одного из спортсменов. Чуть позже стало известно, эта допинг-проба принадлежит лидеру сборной Камиле Валиевой.

Изначально речь шла о неком «наркотическом веществе». Поговаривали о марихуане. Однако позднее пришло сообщение, что в допинг-пробе, взятой в декабре у фигуристки, не нашли наркотиков. Речь шла о том самом триметазидине в минимальных пропорциях. Разбирательство затянулось в связи с возрастом фигуристки: Камиле еще нет 16 лет, поэтому ВАДА не имеет права распространять информацию о ее антидопинговых нарушениях.

Стоит отметить, что проба была взята во внесоревновательный период.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе продолжаются. Исполком Международного олимпийского комитета сообщил, что церемония награждения в женском турнире фигуристок не состоится, если россиянка завоюет медаль. МОК устроит церемонию уже после окончательного вердикта.

Автор — Дарья Гаврилова