Татьяна, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина рассказала о том, как хоккеист реагирует на высказывания в интернете.

Мама Овечкина заявила, что нужно забыть про рекорд Гретцки. Александру нужно просто играть. Татьяна хочет, чтобы ее сына все оставили в покое. Мама хоккеиста заметила, что как только он приехал в НХЛ, не было ни одного дня, чтобы про него что-то не написали.

«Надо закончить разговоры про Гретцки. Да, хороший был игрок, но и у нас тоже такие были. Дайте Сашке спокойно проиграть, хватит хвалить его», – цитирует Татьяну Овечкину «Sport24».

Мама хоккеиста добавила, что в НХЛ есть 30 команд, в каждой играют русские хоккеисты. Писать есть о ком.

Сам Александр, по словам мамы, относится к вниманию СМИ спокойно. Он считает, что журналисты так зарабатывают деньги.