Новичок «Зенита» Юри Алберто поделился эмоциями после появления информации об интересе к нему со стороны сине-бело-голубых. Бразилец присоединился к петербуржцам в начале этого года, перейдя из «Интернасионала».

«Я был счастлив, когда узнал о предложении. Да, Бразилия — мой дом, где невероятное количество прекрасных спортсменов, — цитирует «Спорт-Экспресс» Юри Алберто. — Но каждый бразильский футболист мечтает играть в Европе. И я обрадовался желанию «Зенита», ведь это еще и признание моей работы, доказательство того, что я чего-то достиг».

В сезоне-2021 Юри Алберто провёл в чемпионате Бразилии 33 матча и забил 12 мячей.