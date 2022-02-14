Завершились состязания прыгунов с трамплина в мужском командном турнире на Олимпиаде-2022. По итогам турнира золото выиграла команда Австрии с результатом 942,7. В её состав вошли Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Хёрль и Мануэль Феттнер.

Серебро взяла сборная Словении — 934,4. Бронза — у Германии — 922,9.

Сборная России заняла седьмое место в финале (806,5), обойдя лишь провалившую первую попытку Швейцарию. Во второй попытке россияне и вовсе были худшими.

В состав сборной России входили Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.

Садреев и Климов на Играх-2022 взяли серебро в миксте, которое стало первой медалью для России в прыжках с трамплина.