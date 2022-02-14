В Пекине (Китай) стартовали соревнования мужских двоек в бобслее. Сегодня, 14 февраля, состоится два заезда.

По итогам первого заезда российский экипаж в составе Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова идет на третьем месте уступая лидерам – Франческо Фридриху и Торстену Маргису из Германии.

Еще один российский экипаж – Максим Андрианов и Владимир Жаровцев, занимает 22-е место после первой попытки.

Вторые заезды состоятся сегодня, 14 февраля. Начало – в 16:40 по московскому времени.

Медали в двойках будут разыграны завтра, 15 февраля. Первый заезд начнется в 15:15 по московскому времени. Второй – в 16:50.

В тренировочных заездах в Пекине экипаж Гайтюкевича также входил в топ-3.