14 февраля завершились медальные старты на Олимпийских играх в Пекине. Всего было разыграно четыре комплекта медалей в четырёх видах спорта.

Первое место в медальном зачёте сохранила Норвегия. Скандинавы сегодня остались без наград и по-прежнему имеют в активе 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второй по-прежнему идёт Германия, которая сегодня завоевала одну бронзу. Её полная медальная статистика: 8-5-2.

Наибольших успехов сегодня добились спортсмены США: золото, серебро и две бронзы. В медальном зачёте американцы идут третьими (7-6-3).

Россия сегодня завоевала одно серебро — Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду. В медальном зачёте россияне опустились на восьмое место — 4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.

По общему числу медалей (18) Россия идёт второй, уступая только Норвегии (21).