Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала ситуацию вокруг российской спортсменки Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю фигуристку до участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, несмотря на положительный результат допинг-теста.

«Я просто прочла официальное решение CAS, приняла его к сведению и все. До этого было просто ожидание официального решения. Радовалась ли я? На эту организацию и возложены решения таких случаев», – цитирует Москвину «Чемпионат».

Заслуженный тренер добавила, что Камила Валиева должна показать в личном турнире на Олимпиаде все, на что она способна. В жизни каждого человека встречаются стрессовые ситуации. Сила воли, подготовленность и мастерство должны помочь справиться с такими стрессами.

Камила Валиева выступит с короткой программой на Олимпиаде завтра, 15 февраля.