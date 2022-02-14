Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что ему не дали визу в США.

«Ну вот… Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке. Спросили буквально несколько вопросов. Но, кажется, им абсолютно все равно, кто к ним приедет. Я вроде как расстроился, но в то же время и нет. Будем посещать другие страны, наслаждаться путешествиями к более гостеприимным«, – заявил Малафеев в «сториз» в «Инстаграме».

Напомним, осенью 2021 года известный российский голкипер принял участие в шоу «Звезды в Африке». Экс-голкипер на данный момент развивает свой бизнес. Также Вячеслав часто участвует в программах на телевидении и дает интервью на You-Tube.

В ноябре 2021 года Малафеев подал на развод со своей супругой Екатериной. Ранее пара рассказывала о проблемах в семейной жизни.