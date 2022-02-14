«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в Турции и завершилась со счетом 5:0.

В составе команды из Казани трижды отличился Андерс Дрейер. По голу забили Хван Ин Бем и Георгий Зотов.

Также на 43-й минуте матча Дрейдер не смог реализовать пенальти.

Команды на данный момент находятся на третьем сборе. Он продлится до 24 февраля. «Рубин» также сыграет с «Динамо» 17 февраля, встретится с ЦСКА 20 февраля, а также проведет матч против казахстанского «Тобола» (21 февраля).

«Крылья Советов» 19 февраля сыграют с «Химками».

«Рубин» идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» занимают восьмую строчку рейтинга.