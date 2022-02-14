Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Камила Валиева добилась права на выступление в личном турнире Олимпиады, несмотря на положительную допинг-пробу, которую фигуристка сдала в декабре на чемпионате России.

«Допинг у детей – это непростительное зло. Я говорю чистым спорстменам, что мы сделаем все, чтобы должным образом расследовать этот случай. Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом», – цитирует Баньку Reuters.

Завтра, 15 февраля, фигуристки представят короткие программы на зимних Олимпийских играх в Пекине.