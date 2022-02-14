Российская фигуристка Анна Щербакова поменяла коньки перед началом личного турнира на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, ботинки старых коньков Анна сломала на одной из тренировок. За несколько дней до старта личного турнира на Олимпиаде Щербаковой пришлось начать раскатывать запасную пару, которую она привезла в Пекин.

Со сменой коньков связаны сложности Анны с четверными прыжками. Ранее в тренировочных прогонах фигуристка сделала три четверных прыжка – лутц и два флипа.

Короткая программа на личном турнире в рамках зимних Олимпийских игр стартует завтра, 15 февраля. Начало – в 13:00 по московскому времени. 17 февраля спортсменки представят произвольные программы.