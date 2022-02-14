Российская лыжница Вероника Степанова на странице в «Инстаграме» ответила на обвинения журналиста из Швеции Томаса Петтерссона. Он обвинял российских спортсменок в использовании фтора для лыж во время Олимпийских игр.

Напомним, в субботу сборная России с Вероникой Степановой в составе выиграла золото в женской эстафете. Национальная команда Швеции осталась без медалей в этом виде лыжных гонок.

«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор С8 на наших эстафетных лыжах в Пекине. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше?» – написала Степанова.

Российская спортсменка добавила, что это будет более громкий заголовок для издания Expressen.