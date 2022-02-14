В Пекине (Китай) сегодня, 14 февраля, прошла церемония награждения по итогам соревнований в танцах на льду на зимней Олимпиаде.

Олимпийскими чемпионами стали представители Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они набрали 226,98 балла за два проката.

Серебро соревнований завоевали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дуэт набрал 220,51 балла за два дня. В ритм-танце и произвольном танце спортсмены стали вторыми.

Тройку призеров замнули американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Они набрали 218,02 балла.

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место, допустив ошибку в произвольном танце. Дебютанты Олимпиады Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали четырнадцатыми.