Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают третье место после второй попытки в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Гайтюкевич и Лаптев не смогли улучшить свои позиции после первого заезда. Россияне остались на втором месте, допустив ошибку на вираже.

Промежуточное первое место занимают немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Представители Германии показали время 1 минуту 58,38 секунды.

На втором месте идут их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр (+0,15).

Российский экипаж проигрывает лидерам 0,94 секунды.

Финальные заезды пройдут завтра, 15 февраля. Начало первого – в 15:15 по московскому времени. Финальная попытка начнется в 16:50 по мск.