Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта. За награды поборются горнолыжники, биатлонисты, бобслеисты, фристайлистки, двоеборцы, сноубордисты и конькобежцы. Представляем полное расписание соревнований на Олимпиаде 15 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, мужчины. Россия – Норвегия

Мужская сборная России после шести сыгранных матчей группового турнира делит четвёртое место с США и Швейцарией (3 победы, 3 поражения). В седьмой встрече команда скипа Сергея Глухова сыграет с Норвегией.

В это же время свои матчи проведут Канада – Китай, Швейцария – США и Швеция – Дания.

4:30. Фристайл, женщины. Слоупстайл, финал

Три финальных попытки участницы турнира по слоупстайлу проведут в 4:30, 4:57 и 5:24. От России в финале попробует побороться Анастасия Таталина.

4:30. Сноуборд, женщины. Биг-эйр, финал

Три финальных попытки в биг-эйре у сноубордисток стартуют в 4:30, 4:52 и 5:15 соответственно. Россиянка Екатерина Косова не смогла пройти в финал по итогам квалификации.

6:00. Горнолыжный спорт, женщины. Скоростной спуск

Горнолыжницы разыграют медали в скоростном спуске. Единственной представительницей России в этой дисциплине станет Юлия Плешкова.

7:10. Хоккей, мужчины. Плей-офф, Словакия – Германия и Дания – Латвия

В мужском хоккейном турнире стартует стадия плей-офф. Первыми места в четвертьфинале разыграют Словакия – Германия и Дания – Латвия. Победители первой игры в 1/4 финала попадут на США, а датчане или латвийцы сыграют в четвертьфинале с Россией.

8:00. Сноуборд, мужчины. Биг-эйр, финал

Финальные заезды в сноуборде у мужчин намечены на 8:00, 8:22 и 8:45. Россиянин Владислав Хадарин не смог пробиться в финал соревнований по итогам квалификации.

9:05. Кёрлинг, женщины. Россия – Китай

Команда скипа Алины Ковалёвой потеряла шансы на выход в плей-офф, проиграв все шесть первых матчей. Сегодня россиянкам предстоит игра с командой Китая.

В это же время свои матчи проведут Швеция – Дания, США – Швейцария и Великобритания – Япония.

9:30. Коньки, мужчины. Командная гонка, 1/2 финала

Мужская сборная России проведёт полуфинальный забег за выход в финал с США. В другом полуфинале сразятся Нидерланды и Норвегия.

После окончания полуфиналов состоятся забеги за 7-8 место (Китай — Италия) и 5-6 место (Южная Корея — Канада).

9:30. Биатлон, мужчины. Эстафета 4x7,5 км

В мужской эстафете под номером 2 стартует сборная России. За медали попробуют побороться Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Всего в гонке участвует 21 команда.

9:30. Коньки, женщины. Командная гонка, 1/2 финала

Женская сборная России в составе Елизаветы Голубевой, Анастасии Григорьевой, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной поборется за выход в финал с Японией. В другом полуфинале сразятся Нидерланды и Канада.

После его окончания состоятся забеги за 7-8 место (Белоруссия – Польша) и 5-6 место (Норвегия – Китай).

10:00. Лыжное двоеборье. Предварительный раунд, большой трамплин

Первую и вторую прыжковые попытки в лыжном двоеборье спортсмены проведут в 10:00 и 11:00. От России в состязаниях выступят Артём Галунин (стартовый номер 1), Самир Мастиев (номер 7) и Вячеслав Барков (номер 9).

11:22. Коньки, женщины. Командная гонка, финалы

Команды, проигравшие полуфинальные забеги (стартуют в 9:30), сразятся за бронзу. Победители встретятся в финале, который стартует сразу после бронзовой гонки.

11:40. Хоккей, мужчины. Плей-офф, Чехия – Швейцария

Чехия и Швейцария поборются за выход в четвертьфинал, где победитель встречи сразится с Финляндией.

11:41. Коньки, мужчины. Командная гонка, финалы

Команды, проигравшие полуфинальные забеги (стартуют в 9:30), сразятся за бронзу. Победители встретятся в финале, который стартует сразу после бронзовой гонки (ориентировочно – в 11:47).

13:00. Фигурное катание, женщины. Короткая программа

Фигуристки-одиночницы выступят с короткими программами. В числе прочих на лёд выйдет и россиянка Камила Валиева, которая была временно отстранена из-за положительной допинг-пробы, взятой ещё в декабре. CAS официально признал её право выступать в соревнованиях, однако дело о допинге ещё не раскрыто.

Помимо Валиевой, в состязаниях участвуют ещё две россиянки – Анна Щербакова и Александра Трусова.

13:30. Лыжное двоборье. Гонка 10 км

На 10-километровую гонку преследования двоеборцы выйдут, исходя из результатов прыжковой части. На дистанции будут разыграны медали.

14:00. Фристайл, мужчины. Лыжная акробатика, квалификация

В соревнованиях по лыжной акробатике у мужчин состоятся квалификационные попытки. От России за выход в финал поборются бронзовый призёр Олимпиады-2018 Илья Буров, его брат, трёхкратный чемпион мира Максим Буров, и Станислав Никитин.

Первая квалификация стартует в 14:00, вторая – в 14:45.

15:05. Кёрлинг, мужчины. Россия – Канада

В вечерней сессии мужской сборной России предстоит встреча с Канадой. В это же время свои матчи проведут Швеция – Великобритания, Италия – США и Норвегия – Китай.

15:15. Бобслей, мужчины. Двойки, заезды 3-4

Решающие третий и четвёртый заезд в двойках пройдут в 15:15 и 16:50 по московскому времени. После двух попыток Максим Андрианов и Владислав Жаровцев идут на третьем месте, а Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев – на 26-м.

16:10. Хоккей, мужчины. Плей-офф, Канада – Китай

Последнюю путёвку в четвертьфинал у хоккеистов разыграют канадцы и китайцы. Победитель их матча выйдет на Швецию.