В понедельник, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине были разыграны четыре комплекта медалей в четырёх видах спорта. На счету сборной России – одна серебряная медаль в танцах на льду. Рассказываем обо всех итогах Олимпиады-2022 14 февраля.

Фигурное катание

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду. Дуэт по итогам двух программ набрал 220,51 балла и уступил только французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (226,98). Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью взяли бронзу (218,02).

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 14-е (179,82).

Бобслей

Россияне успешно провели первый день в соревнованиях двоек. Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают после двух попыток третье место. Лидируют немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр отстают на 0,15, а Гайтюкевич и Лаптев – на 0,94.

Ещё один российский дуэт – Максим Андрианов и Владислав Жаровцев – идут 26-ми с отставанием 2,61.

Кёрлинг

Женская сборная России потерпела ещё два поражения – 5:11 от Канады и 5:10 от Дании – и лишилась шансов на выход в плей-офф, проиграв шесть стартовых матчей из шести.

Мужская сборная уступила Швеции 5:7. Шведы выиграли все шесть стартовых игр и досрочно пробились в полуфинал. Россияне делят четвёртое место с тремя победами и тремя поражениями.

Фристайл

В женской лыжной акробатике победу одержала китаянка Сю Мэнтао. В тройку вошли белоруска Анна Гуськова и американка Меган Ник.

Есения Пантюхова не прошла во второй сегмент финала, заняв в первом финале девятое место. Анастасия Прыткова и Любовь Никитина выбыли на этапе квалификации.

В женском слоупстайле прошли отборочные старты. Анастасия Таталина вышла в финал, Ксения Орлова – нет.

Прыжки с трамплина

В мужском командном турнире золото выиграла сборная Австрии. Серебро взяла Словения, бронзу – Германия. Россия заняла в финале седьмое место. Нашу команду представляли Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.

Хоккей

В женском турнире определились участницы финала. Ими вновь стали команды Канады и США. Канадки в полуфинале разгромили Швейцарию 10:3, а американки победили Финляндию 4:1.

Сноуборд

Состоялись отборочные соревнования в биг-эйре у женщин и мужчин. Единственные представители России Владислав Хадарин и Екатерина Косова не смогли пробиться в финалы состязаний, заняв 19-е и 26-е место соответственно.

Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта.