Женская сборная России по керлингу проиграла шестой подряд матч на зимних Олимпийских играх в Пекине. Сегодня, 14 февраля, россиянки уступили команде Дании со счетом 5:10.

Поражение от Дании стало для национальной команды России шестым подряд на групповом этапе. Датчанки выиграли во второй раз.

В предыдущих матчах женская сборная России уступила США со счетом 3:9, затем Швейцарии (7:8), Южной Корее (5:9), Японии (5:10) и Канаде (5:11).

На Олимпиаде в составе сборной России выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

15 февраля россиянки сыграют с Китаем, 16 февраля – с Швецией, 17 февраля – с Великобританией.

Зимние Олимпийские игры завершатся 20 февраля.