Проблемы Александра Логинова со стрельбой на зимних Олимпийских играх в Пекине связаны со старой травмой локтя. Она беспокоит спортсмена и влияет на выступления в гонках. Об этом сообщает Metaratings.

Именно со старой травмой связаны проблемы Логинова со стрельбой стоя в текущем сезоне. На Олимпийских играх в Пекине Александр пробежал четыре гонки – смешанную эстафету, индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.

Лучше всего Логинов выступил в смешанной эстафете. Там он взял два дополнительных патрона при стрельбе из положения стоя.

В индивидуальной гонке Логинов промахнулся трижды, в спринтерской гонке допустил четыре промаха, в гонке преследования – пять.

15 февраля Александр пробежит второй этап мужской эстафеты. После этого, вероятно, примет участие в масс-старте, который пройдет 18 февраля.