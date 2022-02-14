Российский фигурист Никита Кацалапов, завоевавший серебро зимних Олимпийских игр в Пекине вместе в Викторией Синициной, высказался о продолжении спортивной карьеры после церемонии награждения.

«Продолжить и, как Алена Савченко, дойти до золота? Абсолютно возможно. Я бы никогда не говорил «нет» заранее. Единственное, нужно восстановиться, решить до конца проблемы с моей спиной – возможно хирургическое вмешательство», – цитирует Кацалапова «Матч ТВ».

На данный момент, Виктория Синицина и Никита Кацалапов хотят выдохнуть и подумать о вариантах развития карьеры в спорте.

Напомним, Синицина и Кацалапов также стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, но медали пока так и не получили из-за положительной допинг пробы одной из фигуристок сборной России – Камилы Валиевой.