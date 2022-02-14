Завершились полуфинальные матчи женского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 14 февраля, состоялись две встречи.

В первом полуфинальном матче Канада разгромила Швейцарию с счетом 10:3. В первом периоде встречи канадки забросили пять шайб. Швейцарки отметились только одной. Во втором отрезке матча Мюллер и Штальдер из сборной Швейцарии забили еще два гола, канадки ответили тремя шайбами.В третьем периоде сборная Канады забросила еще две шайбы.

Второй полуфинал получился менее зрелищным. Сборная США вышла вперед в первом периоде усилиями Барнс и Найт. Во втором отрезке матча хоккеистки забросили по одной шайбе. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу США.

В матче за бронзу Олимпиады 16 февраля встретятся команды Швейцарии и Финляндии. Встреча начнется в 14:30 по мск.

В финале Олимпийских игр в Пекине встретятся сборные Канады и США. Матч состоится 17 февраля. Начало – в 7:10 по мск.

Сборная России не смогла выйти в финальную часть турнира.