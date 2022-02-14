Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от начала личных соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Сборную России представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Девчонки готовились к Олимпиаде. Каждая из них хочет показать себя и исполнить свою мечту! Жду ли я, что они откатают чисто? Я ни в чем не уверена, но очень сильно им этого желаю и хочу«, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Завтра, 15 февраля, фигуристки выступят с короткими программами на Олимпийских играх в рамках личного турнира. 17 февраля спортсменки представят произвольные программы.

Напомним, Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире, несмотря на положительную допинг-пробу. В анализах фигуристки нашли препарат для улучшения работы кардио системы в микродозе.