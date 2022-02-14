Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине из России Александр Большунов рассказал о подготовке к турниру.

«Все пошло с начала сезона и это было что-то нереальное. Книгу об этом можно писать: через что пришлось пройти с мая, чтобы сидеть сейчас здесь – мало кто представляет», – цитирует Большунова «Чемпионат».

Российский лыжник рассказал, что на первом сборе начал делать большие объемы и на пятый день повредил ахиллово сухожилие. С мая по июль Большунову пришлось снизить нагрузку. В июне спортсмен ударил повредил другой ахилл об дверь, и снова начал залечивать травму. О полноценных тренировках речи не шло.

Затем у Александра начались проблемы с зубами. Он не мог тренироваться на сборе в Италии и Австрии. 15 октября Большунову пришлось перенести операцию. Только после этого россиянин смог начать полноценно тренироваться.

Напомним, Большунов завоевал золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине и выиграл эстафету в составе мужской команды.