Российская фигуристка Камила Валиева высказалась впервые после новости об обнаружении запрещенного лекарственного препарата в ее допинг-пробе.

Напомним, в декабрьской пробе Валиевой нашли запрещенный препарат триметазидин в микродозе. Фигуристку отстранили от Олимпиады, но она смогла доказать невиновность и получить допуск до участия в личном турнире.

Новость о допуске к личному турниру Валиевой рассказала тренер Этери Тутберидзе.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения», – сквозь слезы заявила Валиева в эфире Первого канала.

Фигуристка рада представлять сборную России на Олимпийских играх в Пекине. Валиева надеется, что сможет максимально настроиться на личный турнир и показать результат.

Фигуристки представят короткие программы завтра, 15 февраля. Начало – в 13:00.