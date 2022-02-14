Защитник немецкого клуба «Байер» Пьеро Инкапье попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает журналист Пит О’Рурк в «Твиттере».

Источник сообщает, что кроме «Зенита» за Инкапье следят «Тоттенхэм Хотспур», «Милан», «Севилья», «Рома» и «Наполи». Контракт Пьеро с «Байером» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Инкапье сыграл в 21 матче во всех турнирах. Защитник отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, стоимость эквадорца составляет 13 млн евро.

Ранее Инкапье играл за аргентинский «Тальерес» и эквадорский «Индепендьенте».

Напомним, контракт с защитником «Зенита» Ярославом Ракицким заканчивается летом 2022 года. Клуб предложил футболисту соглашение на новых условиях, но спортсмену не устраивают условия.