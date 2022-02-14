Российская национальная антидопинговая организация выступила с официальным заявлением относительно ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой сегодня, 14 февраля.

Напомним, о положительном результате декабрьской допинг-пробы Камилы Валиевой стало известно только 7 февраля 2022 года после завершения командного турнира фигуристов. CAS допустил спортсменку до участия в личном турнире на Олимпиаде сегодня, 14 февраля.

«После истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчетности ввиду очередной волны COVID-19, роста заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина«, – цитирует источник «Матч ТВ».

В РУСАДА добавили, что лаборатория WADA сообщала, что проведет все исследования до начала Олимпиады в Пекине. В январе 2022 года результаты анализов не были раскрыты, хотя должны были быть выполнены в приоритетном порядке.