Заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у переболевших коронавирусом может появиться рак легких и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает «Мойка78».

По словам специалиста, у нее есть результаты исследований, которые показывают, что через некоторое время после полного выздоровления у переболевших коронавирусом может развиться рак легких или ЖКТ. Наибольшая вероятность развития болезни – у пациентов с поражением легочной ткани.

Кандидат медицинских наук добавила, что на фоне ослабления иммунитета после коронавируса могут развиваться другие воспалительные процессы в организме. Однако рак считается самым опасным из них.

Соломатина посоветовала переболевшим коронавирусом следить за своим состоянием и не списывать подозрительные симптомы на постковидный синдром.