Чемпионка России и Европы 2022 года в фигурном катании Камила Валиева впервые прокомментировала новости о допинг-скандале со своим участием.

Напомним, 7 февраля стало известно о положительной пробе фигуристки, которую она сдала 25 декабря 2021 года. В анализах нашли триметазидин в микродозе. 14 февраля CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде.

Валиева рассказала, что видит большое количество добрых пожеланий в «Инстаграме». Она также видела фото бидбордов в Москве со словами «Камила, мы с тобой!». Ей приятно такое внимание людей. Эта поддержка очень важна для фигуристки.

«Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает. Марк Кондратюк тоже поддерживает – хорошо, что он остался в Пекине. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», – заявила Валиева в эфире Первого канала.

Завтра, 15 февраля, фигуристки выступят с короткими программами на Олимпийских играх в Пекине.