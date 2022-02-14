Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как справиться со слабостью после коронавируса. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на «Москву 24».

Врач рассказал, что новый штамм коронавируса воздействует не только на слизистые, но и на нейромышечную проходимость. Из-за этого пациенты ощущают сильную мышечную слабость.

«Туман в голове, слабость, потеря работоспособности, головокружение. У человека слабость накатывает, он перебаливает, выздоравливает, однако эта слабость сохраняется», – цитирует Болибока «Москва 24».

На усталость и слабость могут жаловаться пациенты, у которых выявлены другие штаммы коронавируса. Об этом сообщает биолог, директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Специалист считает, что коронавирус поражает отделы мозга, которые отвечают за сигналы об усталости. Такое состояние может сохраняться в течение нескольких недель после выздоровления.