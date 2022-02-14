На Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года состоится короткая программа в личном турнире девушек-одиночниц.

Соревнования проходят на арене столичного дворца спорта в Пекине. Старт короткой программы завтра, 15 февраля, назначен на 13:00 по московскому времени.

Сборную России на этом турнире представляют три ученицы группы Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Они попали в финальную, пятую по счету разминку.

Первой из россиянок на лед выйдет Камила Валиева, ей достался 26-й стартовый номер. Александра Трусова будет кататься под 28-м номером, а Анна Щербакова — следом за ней под 29-м.

Также в сильнейшей разминке выступят россиянка Карен Чен, кореянка Ю Ен и японка Каори Сакамото.