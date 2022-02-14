Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин рассказал, что тренеров женской национальной команды уволят после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине.

Созин заявил, что российские спортсменки рассыпались. Он видел, что во время матча с Данией россиянки ни во что не верили.

«Какие организационные выводы сделают в федерации? Не хочется усугублять ситуацию, но задача не выполнена. Тренерский штаб будет отправлен в отставку. Я так полагаю на опыте 20 лет руководства федерацией«, – цитирует Созина Legalbet.ru.

Первый вице-президент Федерации керлинга России добавил, что он пока не понимает причины плохой игры команды на Олимпиаде. Чиновник отметил вопиющие ошибки, которые допускают россиянки.

Напомним, сборная России проиграла шесть матчей подряд на зимних Олимпийских играх в Пекине.