Хорошие новости для пенсионеров в 2022 году не закончились индексацией ежемесячных выплат. Эта категория граждан может пользоваться рядом льгот, которые помогают снизить финансовую нагрузку.

Пенсионеры могут не платить налоги на имущество, в том числе на квартиру или комнату, частный дом или место для паркинга, гараж или участок земли размером до 6 соток.

В 2022 году пенсионеры освобождаются от платы за обслуживание и комиссии за снятие наличных с банковской карты «Мир».

Также вышедшим на пенсию не нужно будет оплачивать нотариальное удостоверение доверенности на получение ежемесячных выплат и оформление унаследованного дома или квартиры.

Также у пенсионеров сохраняются льготы на оплату услуг ЖКХ, если на них тратится более 22 процентов от доходов пожилого человека.