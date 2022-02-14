Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу мужской национальной команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, 13 февраля сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золото Олимпиады. Второе место заняли норвежцы, третьими стали французы.

«Конечно же, я особенно рад за Сергея Устюгова – он наконец-то взял свое олимпийское золото. Он заслужил эту награду. Даже критики и скептики убедились в его классе – он показал лучшее время на своем этапе», – цитирует Крамера телеграм-канал «Радиолыжи».

Норвежский специалист добавил, что это был великолепный день для сборной России по лыжным гонкам. Маркус поражен уверенной победой россиян.