Российский теннисист Карен Хачанов прошел во второй круг турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар). Соревнования завершатся 19 февраля.

В первом матче на турнире 27-й номер рейтинга АТР Карен Хачанов обыграл 51-й номер из США Маккензи Макдональда со счетом 7:6, 6:3. Теннисисты находились на корте 1 час и 27 минут.

Карен восемь раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два из двух брейк-пойнтов.

Макдональл совершил один эйс и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех возможных.

За право выхода в четвертьфинал соревнований Хачанов сыграет с победителем матча между Давидом Гоффеном из Бельгии и Эмилем Руусуву.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет 1 071 030 долларов.