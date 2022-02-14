Российский теннисист Карен Хачанов прошел во второй круг турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар). Соревнования завершатся 19 февраля.
В первом матче на турнире 27-й номер рейтинга АТР Карен Хачанов обыграл 51-й номер из США Маккензи Макдональда со счетом 7:6, 6:3. Теннисисты находились на корте 1 час и 27 минут.
Карен восемь раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два из двух брейк-пойнтов.
Макдональл совершил один эйс и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех возможных.
За право выхода в четвертьфинал соревнований Хачанов сыграет с победителем матча между Давидом Гоффеном из Бельгии и Эмилем Руусуву.
Призовой фонд турнира в Дохе составляет 1 071 030 долларов.
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