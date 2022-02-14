Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал высказывание журналиста из Швеции Томаса Петтерссона об использовании сборной России запрещенных веществ для подготовки лыж к соревнованиям.

«Я этому шведскому журналисту советую для начала обратиться к психотерапевту за смазкой доя головы, тогда все встанет на свои места. Они говорят это от своей злобы, ненависти, бессилия – уже не знают, что с нами делать«, – цитирует Васильева «Чемпионат».

Двукратный олимпийский чемпион добавил, чем больше давить на российских спортсменов, тем больше медалей они выигрывают. Иностранцы не понимают этого парадокса. Васильев посоветовал им почитать произведение поэта Тютчева, в котором есть строчки: «Умом Россию не понять».

Васильев заявил, что проблемой иностранцев является то, что они плохо знают русскую душу и русского человека.