На Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 15 февраля, началась борьба за медали в женском слоупстайле.

Начало первой попытки – в 4:30 по московскому времени. Всего лыжницы примут участие в трех заездах. Спортсменки должны будут преодолеть линию трамплинов и различных фигур, исполнив на них зрелищные трюки. Судьи оценят сложность элементов и выставят оценки.

В финал вышла только одна представительница сборной России – 20-летняя Анастасия Таталина. Всего в соревнованиях примут участие 12 спортсменок.

В 2019 году Таталина завоевала серебро в этой дисциплине на Универсиаде.

На чемпионате мира по фристайлу в 2021 году Анастасия Таталина завоевала золото в биг-эйре. В Пекине спортсменка упала в финале этой дисциплины и стала только десятой.