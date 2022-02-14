«Зелена Гура» из Польши и «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграли в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сегодня, 14 февраля. Матч завершился со счетом 52:79 в пользу баскетболистов из России.

«Зенит» лидировал на протяжении всего матча. Первая четверть завершилась со счетом 13:21, вторая – 14:21. Третий отрезок матча также выиграли баскетболисты из Санкт-Петербурга. В финальной четверти «Зенит» также оказался сильнее – 10:16. Окончательный счет в матче – 52:79.

Лучшим игроком команды из Санкт-Петербурга стал Джордан Лойд. Баскетболист набрал 21 очко.

11 очков в составе «Зелены Гуры» набрал Тони Майер.

«Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей. Подопечные Хавьера Паскуаля обыграли УНИКС (97:81), ЦСКА (81:68), «Автодор» (75:93), «Калев» (74:85). Команда из Санкт-Петербурга уступила только ПАРМе со счетом 77:67.

«Зелена Гура» уступила ПАРМе (83:72), «Автодору» (81:74), ЦСКА (59:93) и УНИКСу (80:85). Команда из Польши выиграла только у «Астаны» (91:83).