Американская бегунья из США ШаКарри Ричардсон осталась недовольна решением спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру на Олимпийский играх в Пекине после положительной допинг-пробы на триметазидин.

ШаКарри не смогла выступить на Олимпиаде в Токио, так как в июне 2021 года получила дисквалификацию на месяц за употребление марихуаны. Легкоатлетка не смогла принять участие в отборочном забеге на Игры-20220. Позже Ричардсон заявила, что употребляла наркотик из-за смерти матери.

«Можно ли получить внятный ответ о разнице между ее положением и моим? Моя мать умерла, и я не могла бежать, хотя мне тоже пророчили место в первой тройке. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая девушка. Все дело в цвете кожи», – написала Ричардсон в «Твиттере».

Легкоатлетка добавила, что ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство.

Камила Валиева примет участие в короткой программе на Олимпиаде завтра, 15 февраля.