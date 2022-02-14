Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос, готов ли стать знаменосцем национальной команды на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, в Китае Большунов завоевал три медали. Александр выиграл скиатлон, затем стал вторым в индивидуальной гонке и стал олимпийским чемпионом в составе мужской эстафеты.

Также Большунов планирует принять участие в марафоне на 50 километров и пробежать командный спринт с Александром Терентьевым.

«Говорят, что я должен стать знаменосцем? Пока я ничего никому не должен, потому что еще есть пять дней Игр и есть соревнования, которые нужно провести достойно«, – цитирует Большунова «Чемпионат».

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.