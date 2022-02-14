Глава департамента судейства Российского футбольного союза Витор Перейра рассказал, нужен ли в российском футболе полиграф.

«Если мы говорим о таких вещах, то это плохой сигнал для футбола и для страны. В первую очередь мы должны быть уверены друг в друге, поэтому я с подобным не согласен. Я не хочу скандалов для судей, не хочу спорных ситуаций«, – цитирует Перейру «Спорт-экспресс».

Глава департамента судейства РФС добавил, что он не хочет использовать полиграф, пока находится на своем посту. Он считает, что ошибки могут происходить не только в футболе. Их допускают и люди из других профессий. Важно верить в сам процесс.

Перейра заявил, что если российские арбитры будут вести себя хорошо, то проблем не будет.