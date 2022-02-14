Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые выступают в танцах на льду, не планируют завершать карьеру после Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «ТАСС».

Напомним, Степанова и Букин заняли шестое место на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Серебряными призерами стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Наконец мы получили олимпийский опыт, думаю, что дальше будет намного лучше, будем бороться за медали через четыре года – они хотят остаться, хотят кататься, дай бог, чтобы было здоровье у них и у нас«, – заявила Ирина Жук.

Наставница пары добавила, что фигуристы не будут останавливаться на достигнутом. Степанова и Букин будут идти только вперед, тем более, что команда Жук пополнилась новыми специалистами.