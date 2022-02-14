Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады, CAS допустил Валиеву до участия в Олимпиаде, экипаж Гайтюкевича идет на третьем месте после второго заезда на Играх в Пекине – самые интересные новости 14 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.

Пападакис/Сизерон выиграли золото Олимпиады в танцах на льду, Синицина/Кацалапов — с серебром

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили паре из Франции Габриэде Пападакис и Гийом Сизерону 6,47 балла в борьбе за золото Олимпийских игр в танцах на льду.

CAS разрешил Валиевой участвовать в личном турнире на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) после допинг-скандала с положительной декабрьской пробой фигуристки. Соревнования начнутся завтра, 15 февраля.

МОК официально отказался от церемонии награждения призеров командного турнира по фигурному катанию

Международный Олимпийский комитет не будет вручать призерам командного турнира по фигурному катанию медали. Это решение связано с положительной допинг-пробой фигуристки из России Камилы Валиевой.

Экипаж Гайтюкевича идет на третьем месте после второго заезда на Олимпиаде

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев идут на третьем месте в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине. Первые два места занимают представители Германии.

Тренеров женской сборной по керлингу уволят после Олимпиады

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин рассказал, что тренеров женской национальной команды уволят после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине. Россиянки проиграли шесть матчей подряд.