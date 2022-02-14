Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане из США Адам Риппон прокомментировал ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней фигуристке из России участвовать в личном турнире на Олимпиаде, несмотря на наличие запрещенного вещества в ее допинг-тесте.

«Если они действительно обеспокоены непоправимым ущербом, то пусть назначат ей (Валиевой) соответствующего консультанта, чтобы она смогла справиться с этой печальной ситуацией, в которой она оказалась, и отправьте ее домой. Непоправимый вред будет нанесен всем Олимпийским играм. Ее нельзя допускать к соревнованиям», – написал Риппон в своем «Твиттере».

Американский фигурист зол, что в конце женского турнира не будет проведена церемония награждения. Он считает, что много красивых олимпийских моментов украдено у чистых спортсменов.

Женский турнир начнется завтра, 15 февраля.