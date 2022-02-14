Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе прокомментировал допуск российской фигуристки Камилы Валиевой на одиночные соревнования среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде, несмотря на наличие запрещенного вещества в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки.

«Ну что? Потрепали нервы? А теперь, девочки, утрите им всем нос. Вы лучшие и точка!» – написал Железняков в своем «Инстаграме».

Фигуристки выступят с короткими программами завтра, 15 февраля. Начало – в 13:00 по мск. Произвольные программы спортсменки представят в четверг, 17 февраля.

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед в заключительной разминке.