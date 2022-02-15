Российские конькобежцы с лучшим результатом пробились в финал командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сборную представляют Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Национальная команда установила новый олимпийский рекорд 3.36,62.

В полуфинале российские спортсмены встречались с соперниками из США и обогнали их на 0,43 секунды.

Сборная России выступит в сегодняшнем финале. Решающий забег стартует в 11:47 по московскому времени. Золотая медаль будет разыграна в паре с норвежцами.

В активе конькобежцев всего одна медаль Олимпиады-2022. Ранее Ангелина Голикова брала бронзу на дистанции 500 метров. Сергей Трофимов останавливался в шаге от пьедестала на 5000-метровке.